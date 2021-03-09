Ученые описали механизм влияния чая на кровяное давление

Соединения, содержащиеся в зеленом и черном чае, способствуют снижению артериального давления. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета, опубликованные в журнале Cellular Physiology and Biochemistry.

Авторы пришли к выводу, что соединения катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, которые входят в состав чая, активируют определенный тип белка ионного канала под названием KCNQ5 в стенках кровеносных сосудов, что приводит к их расслаблению. Эти соединения были обнаружены в растении Camellia sinensis, листья которого служат основой для черного и зеленого чая.

Результаты исследования подтверждают данные об антигипертензивных свойств чая, а также раскрывают молекулярный механизм действия этих соединений через канал KCNQ5.

По подсчетам экспертов, от гипертонии страдают до трети всего взрослого населения мира. Медики предупреждают, что повышенное давление создает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смертности.

Авторы предполагают, что их открытие может послужить основой для разработки новых препаратов для снижения артериального давления. По их мнению, новый подход к лечению гипертонии обладает огромным потенциалом для улучшения здоровья населения во всем мире.

Кроме того, ученые отмечают, что KCNQ5 оказывает влияние на некоторые процессы, протекающие в различных частях мозга. Этот белок регулирует электрическую активность и передачу сигналов между нейронами. Нарушение его функционирования способно привести к эпилептическим судорогам, энцефалопатии и нарушении развития. Обнаруженная авторами исследования способность соединений активировать KCNQ5 может также помочь ученым в разработке препаратов для лечения дисфункций мозга, связанных с возбудимостью.

Исследователи также описали способ, который делает активацию белка более эффективной. Для этого нужно нагреть зеленый чай до 35 градусов Цельсия, в результате чего меняется его химический состав. При этом употреблять напиток горячим не обязательно, указали ученые.

«Независимо от того, пьете вы чай холодным или горячим, этот порог достигается, так как температура человеческого тела составляет более 36 градусов по Цельсию. Таким образом, просто употребляя чай, мы активируем его полезные антигипертензивные свойства», — объясняет руководитель исследования, профессор кафедры физиологии и биофизики Медицинской школы университета Джеффри Эбботт.

Накануне турецкие врачи назвали способы снизить артериальное давление без лекарств в домашних условиях. По мнению специалистов, больным стоит обратить внимание на питание. Из рациона нужно убрать соленое, пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с белком и калием. Одними из самых полезных продуктов для борьбы с давлением специалисты назвали чеснок, свеклу, бананы, гранаты и боярышник.