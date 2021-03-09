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Политика
В Госдуме намерены обсудить с ПАСЕ тему цифрового суверенитета

В Госдуме намерены обсудить с ПАСЕ тему цифрового суверенитета

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что намерен обсудить со спикером ПАСЕ Хендриком Дамсом, который планирует посетить Россию 15 марта, тему цифрового суверенитета.

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«Обязательно обменяется мнениями во вопросам деятельности зарубежных IT-коммуникаций, которые уже ни во что не ставят национальные законодательства и права граждан. Вообще вопросы цифрового суверенитета становятся всё более актуальными, и будет правильно обсудить этот вопрос с председателем ПАСЕ», — заявил он журналистам парламентского пула.

По словам Володина, могут рассматриваться разные решения по урегулированию деятельности соцсетей: от поправок налогового законодательства до Уголовного кодекса.

«Нам надо изучить все предложения, а потом всесторонне их обсудить. Есть национальные законодательства и основополагающие права граждан, нарушать их мы не позволим», — заявил спикер ГД.

При этом Володин отметил, что по вопросам отношений с Россией ПАСЕ занимает разумную позицию, но находится под давлением США.

В ноябре 2020 года должен был состояться двухдневный визит председателя ПАСЕ в Москву. Как сообщалось, он должен был провести встречи в том числе с Володиным, а также со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Однако Дамс тогда прервал свой рабочий визит из-за возможного контакта с заболевшим COVID-19.

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