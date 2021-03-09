Врач спрогнозировал формирование иммунной прослойки к COVID-19 в Москве

Показатель в 60–70% жителей Москвы, которые имеют антитела к коронавирусу, может быть достигнут уже к концу весны – началу лета текущего года. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов во вторник, 9 марта.

По его словам, иммунная прослойка к коронавирусу в столице уже сейчас близка к этим цифрам. Иммунолог объяснил, что говорить о всей России нельзя, потому что развитие эпидпроцесса в каждом регионе разнится.

«Почти все переболели, в частности в Москве. В стране очень хорошие показатели, конечно, нужно смотреть по регионам, где еще осталось количество не встретившихся с вирусом, там возможен и прирост. А там, где уже за 60% населения имеют антитела, статистика будет идти на уменьшение», — сказал Жемчугов в разговоре с ТАСС.

Комментируя снижение ежедневного прироста новых выявленных случаев COVID-19 в России, врач отметил, что эпидемия подходит к концу.

«Я еще в марте прошлого года сказал, что она закончится в мае этого года, и мой прогноз оправдывается», — добавил он.

Накануне заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что у жителей Москвы сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в городе.

В тот же день она также сообщила, что в столице вакцинировалось более 700 тыс. человек.

Помимо этого, с 8 марта для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями режим изоляции перестал быть обязательным. С того же дня транспортные карты граждан этой категории были разблокированы.

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