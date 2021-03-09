Почти 100 самостроев ликвидируют в Московской области до конца месяца

К концу марта в Московской области ликвидируют 93 самовольные постройки. Об этом сообщили в региональном Главгосстройнадзоре.

По данным ведомства, наиболее активная работа по выявлению самостроев в начале 2021 года велась в Люберцах, Домодедове, Чехове и Подольске. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Ряд объектов обнаружили местные жители. Только в феврале по обращениям граждан направлены уведомления по поводу 42 объектов в Красногорске, Мытищах, Одинцово, Реутове, Ступино, Жуковском.

В феврале сообщалось о признании законными 44 самовольных объектов строительства на территории Ростова-на-Дону. Всего в городе было зарегистрировано 167 самостроев.