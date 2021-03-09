Астрономы выяснили более точное значение скорости расширения Вселенной благодаря новому методу оценки космических расстояний на основе измерения средней яркости звезд в гигантских эллиптических галактиках. Об этом говорится в публикации в научном журнале The Astrophysical Journal 1 марта.

Отмечается, что с увеличением расстояния от Земли скорость расширения Вселенной возрастает из-за действия темной энергии. Как действует эта энергия, ученые пока не знают.

Постоянная Хаббла, или H0, — это коэффициент, связывающий расстояние до любого внегалактического объекта со скоростью его удаления. Он выражен в километрах в секунду на мегапарсек.

Величину постоянной Хаббла можно измерять разными методами, однако они дают разные значения. Обычно ученые оценивают скорость расширения Вселенной двумя методами. Первый из них основывается на реликтовом излучении. Согласно этому методу расчета, величина постоянной Хаббла равна около 67,4. Второй метод расчета базируется на случайном появлении сверхновых в удаленных галактиках. Согласно этому методу, величина H0 равна приблизительно 74.

Астрономы постоянно исследуют новые способы измерения постоянной Хаббла.

Ученые проекта MASSIVE, исследуя близлежащие галактики, нашли новый способ измерения скорости расширения Вселенной. Для этого они измерили флуктуации поверхностной яркости (SBF) 63 гигантских эллиптических галактик, чтобы определить расстояние и нанесли расстояние в зависимости от скорости для каждой, чтобы получить значение постоянной Хаббла. Как отметили ученые, новый метод не зависит от других методов и может обеспечить более точные оценки расстояния, чем другие методы, в пределах примерно 100 мегапарсеков, или 330 млн световых лет от Земли.

«Для измерения расстояний до галактик, удаленных до 100 мегапарсеков, это фантастический метод. Это первая работа, которая собирает большой однородный набор данных по 63 галактикам для изучения H0 с помощью метода SBF», — привели слова руководителя исследования, профессора астрономии и физики из Калифорнийского университета в Беркли Ма Чун-Пэй.

В результате исследования астрономы получили расстояния до каждого из 63 объектов.

В январе международная группа астрономов открыла самый ранний и далекий квазар во Вселенной, полностью сформировавшийся уже через 670 млн лет после Большого взрыва. Квазар, получивший название J0313-1806, находится на расстоянии более 13 млрд световых лет от Земли.