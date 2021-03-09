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Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным, Макроном и Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться отдельно с каждым из лидеров «нормандской четверки», если совместная встреча не состоится. Об этом он сообщил 9 марта в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Культура, медиа, туризм».

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«Я от себя скажу, и я сказал это нашим западным партнерам: не будет встречи в «нормандском формате» — я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров «нормандской четверки», — передает его слова информагентство «Униан».

При этом Зеленский уточнил, что «нормандская» встреча готовится, «она должна быть».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы (Украина, Россия, ОБСЕ). В частности, комплекс мер предусматривает конституционную реформу на Украине и предоставление Донбассу особого статуса.

Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

В сентябре 2020 года источники в МИД России сообщили, что отказ Киева прописывать в конституции страны особый статус юго-востока Украины, как того требуют Минские соглашения, означает нежелание достигнуть нормального урегулирования ситуации в регионе.

12 января 2021 года встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» прошла в Берлине. По словам заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, переговоры были полезными, но окончательных решений пока не принято.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что переговоры зашли в тупик. По его словам, Москва давит на Киев, а переговоры по Донбассу являются «фальшивкой».

5 марта он заявил, что украинская сторона раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу.

Как прокомментировал это заявление первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, подобные заявления создают информационное поле для военной провокации Киева. По словам парламентария, Украина рассчитывает на поддержку западных стран в пересмотре Минских соглашений.

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