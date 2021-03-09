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Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся «барическом молотке»

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в течение рабочей недели в столице ожидаются резкие перепады атмосферного давления, или так называемый «барический молоток».

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Эксперт сообщил, что на центральную часть России надвигается Североатлантический циклон, который принесет с собой быструю смену теплых и холодных масс, что вызовет колебания.

«В частности, позавчера в Москве давление опускалось до отметки 731 мм ртутного столба. Сегодня к вечеру оно подрастет до 751 мм, то есть получается 20 мм менее чем за двое суток. Завтра давление еще будет выше, а к выходным начнет резко падать», — объяснил о телеканалу «Звезда» во вторник, 9 марта.

Леус также предупредил, что резкие колебания атмосферного давления могут негативно повлиять на метеозависимых людей. По его словам, частая и резкая смена синоптических процессов оказалась основным отличительным фактором прошедшей зимы и начала весны.

При этом синоптик подчеркнул, что термина «барический молоток» не существует в официальной науке, как и понятия «температурная пила», «лиловые морозы» и «малиновая весна».

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что вечером 10 марта и в ночь на 11 марта они смогут наблюдать редкое атмосферное явление — «ледяные иглы».

По словам синоптика, это обусловлено арктическим вторжением, из-за которого в ближайшие два дня в Центральную Россию придут аномальные морозы, температура будет ниже нормы на 15 градусов — в этих условиях происходит процесс вымораживания водяного пара.

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