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Эксперт прокомментировал новый порядок досрочного выхода на пенсию

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Около шести-семи месяцев переобучения и повышения квалификации могут быть включены в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию ряда категорий работников в России. Такое мнение высказал во вторник, 9 марта, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он напомнил, что сейчас у ряда профессий периоды переобучения или повышения квалификации являются обязательными условиями допуска к профессии. В пример эксперт привел врачей и учителей.

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«Раз в пять лет врачи обязаны пройти повышение квалификации, и это может занимать как минимум месяц-два. Понятно, что в этот период они не выполняют свои трудовые обязанности. Мы можем провести расчет, если возьмем за средний период повышения квалификации месяц, соответственно, умножим на количество, минимальный стаж, скажем, 30-35 лет, то это будет где-то полгода-семь месяце», — сказал Сафонов в беседе с ТАСС.

Также он напомнил о других работниках, которые обязаны проходить повышение квалификации в связи с требованиями охраны труда. По словам Сафонова, это все сотрудники, которые работают на промышленных предприятиях.

Таким образом, как отметил проректор, около шести-семи месяцев будет укладываться в стаж, который засчитают таким работникам в пенсионный.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

Как отмечалось, главным условием является сохранение за сотрудниками рабочих мест и заработной платы в это время, а также отчисление работодателями взносов на обязательное пенсионное страхование.

2 марта сообщалось, что Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты начали рассматривать вопрос о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Уточнялось, что для реализации инициативы потребуется около 2 млрд рублей каждый год.

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