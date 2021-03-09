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Советник Джонсона оценил вероятность победы над COVID-19

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Навсегда победить коронавирус невозможно, поскольку инфекция продолжит мутировать и распространяться по планете. Такое мнение во вторник, 9 марта, выразил главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс, сообщает Times.

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«Я не думаю, что нулевой уровень COVID возможен. Ничего не говорит о том, что вирус собирается в скором времени уйти. Я ожидаю, что возникнет больше новых его вариантов, точно так же, как вирус гриппа меняется каждый год», — отметил в ходе выступления в парламенте.

Политик добавил, что в различных странах уже имеются новые варианты коронавирусной инфекции, однако они не были выявлены из-за недостатка оборудования.

Главный врач Англии Крис Уитти согласился с таким мнением, подчеркнув, что полное искоренение COVID-19 нельзя назвать реалистичной целью. Максимум, чего смогут добиться специалисты, — это снижения уровня его распространения, пишет «РИА Новости».

2 марта стало известно, что в итальянском городе Брешии была обнаружена новая мутация коронавируса — нигерийский штамм. По словам президента Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, существующие сегодня вакцины могут быть неэффективны против него.

В тот же день ученые в Швеции выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, у матери которого диагностировали COVID-19.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

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