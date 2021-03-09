Зеленский ответил Порошенко на критику вакцины Covishield

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на высказывание экс-главы государства Петра Порошенко об индийской вакцине от коронавируса Covishield.

По словам Зеленского, в настоящее время на украинское общество совершаются регулярные информационные атаки как извне, так и внутри страны.

«Большие патриоты лгут гражданам о Новых Санжарах, о запрете защитникам на фронте стрелять или называют вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков», — цитирует Зеленского «Страна.ua» 9 марта.

Украинский лидер также подчеркнул, что это не единственное ложное высказывание его предшественника.

1 марта Порошенко заявил, что вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca, поставленная на Украину в конце февраля, оказалась сомнительного качества. По его словам, «на вопросы, почему отказываются вакцинироваться, сотрудник одной из больниц с Прикарпатья отметил, что он пребывает в отчаянии» из-за некачественного препарата.

Регистрация вакцины Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford началась на Украине 15 февраля — из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

В первую очередь прививку получают медики. При этом многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к завезенному в страну препарату. В связи с этим, как сообщалось, вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения страны это объяснили правилами и особенностями упаковки препарата.

Помимо этого, замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко 26 февраля заявлял о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом от AstraZeneca/Oxford.

2 марта Зеленский во время своего визита в Луганскую область сделал прививку от коронавируса данным препаратом.