Кабмин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары

В РФ будут постоянно мониторить цены на потребительские товары. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке. В случае подорожания будут подготовлены меры реагирования, сообщает телеканал «Известия». На основе рекомендаций цены смогут быстро взять под контроль и стабилизировать. Каждое министерство будет отвечать за группу товаров и услуг.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.