Русскоязычный кандидат в мэры Нью-Йорка сравнил мегаполис с Россией

Выходец из Сибири, баллотирующийся в мэры Нью-Йорка, Виталий Филипченко назвал приоритетами своей предвыборной программы строительство дорог, доступное жилье и образование. Об этом 9 марта сообщает «РИА Новости».

Выходец из Томска, Филипченко приехал в США более 10 лет назад. Он женился на американке, имеет свою фирму по грузоперевозкам.

Филипченко намерен баллотироваться в мэры Нью-Йорка как независимый кандидат.

Одним из приоритетов своей работы на посту мэра он назвал ремонт и строительство дорог.

«Я вам скажу честно: Нью-Йорк ничем не отличается от России. Дураки и дороги. Если, допустим, посмотреть другие штаты — теплая Флорида, Джорджия — у них бюджет штатов в 10 раз меньше, чем Нью-Йорк, даже не в 10, а в 20, 50 раз. Дороги лучше», — рассказал Филипченко.

Кроме того, Филипченко указал на необходимость строительства доступного и дорогого жилья.

«Сейчас в Нью-Йорке в основном строительством жилья занимаются частные корпорации, которые строят небоскребы и потом перепродают», — отметил кандидат в мэры.

Также он подчеркнул, что нужно, чтобы образование стало доступнее, в том числе возможность переквалификации для тех, кто потерял работу.

Ранее, в феврале, Филипченко заявлял, что ни демократы, ни республиканцы ему не близки, однако пример успешного бизнесмена Дональда Трампа его вдохновляет, передает телеканал РЕН ТВ.

Предварительные выборы в Нью-Йорке намечены на 22 июня, всеобщие выборы пройдут 2 ноября. Должность мэра города сейчас занимает Билл Де Блазио.

В 2013-м де Блазио победил на выборах мэра в Нью-Йорке, став на этом посту первым за 24 года кандидатом от Демократической партии. До него на этом посту в течение 12 лет находился республиканец Майкл Блумберг.