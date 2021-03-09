ГД приняла в I чтении проект о блокировке данных с оправданием терроризма

Госдума в I чтении одобрила проект поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом во вторник, 9 марта, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Речь идет об изменениях, предусматривающих возможность оперативно ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, ограничение доступа к соответствующим материалом может быть осуществлено по решению Генерального прокурора РФ.

Соавтор инициативы председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что публикации, которые содержат обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, в том числе террористической, представляют угрозу для жизни и здоровья детей.

«Поэтому наш законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних», — приводятся его слова пресс-службой ГД.

Кроме того, авторы проекта указали на многочисленные факты распространения подобной информации представителями иностранных государств для негативного влияния на социальные и политические институты российского общества.

В конце января комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект, касающийся блокировки сайтов, оправдывающих экстремизм. Предполагалось, что инициатива позволит генпрокурору РФ и его заместителям обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к подобным ресурсам в интернете.

Законопроект летом 2020 года внесли на рассмотрение в Госдуму члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Документ получил поддержку правительства.