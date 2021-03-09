Устранить второе место утечки воздуха на МКС не удалось

Космонавты не смогли устранить второе место утечки воздуха на МКС. Экипаж не смог нанести специальный герметик на трещину с первой попытки. Причина — труднодоступность места проведения работ, передает телеканал «Известия». Герметик наносится с помощью специальных пластин. После попытки весь материал изоляционный материал остался на поверхности инструмента.

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