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Муниципальный приют в Амурской области принял первых собак

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Новый приют в селе Игнатьево в Амурской области принял первых животных. Учреждение подписало соглашения с рядом муниципалитетов, откуда будут привозить собак после отлова.

Специалисты Росприроднадзора и ветеринарного управления осмотрели помещения, в которых будут содержать животных. Также в приюте имеется площадка для выгула и ветеринарный кабинет. Об этом сообщает Амурская служба новостей. Приют рассчитан на 250 животных. На текущий момент в учреждении содержатся две взрослые собаки и подброшенный щенок.

Приют будет принимать животных из южных и центральных районов Амурской области. После проведения необходимых процедур собак, которых не удалось пристроить новым хозяевам, будут возвращать в прежние места обитания.

Второй межмуниципальный приют будет создан в Шимановске. Он примет животных из северных районов Амурской области. Также небольшие приюты открыты в Свободном, Циолковском, Тынде, Серышевском и Завитинском районах.

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