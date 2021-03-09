Умер известный режиссер документального кино Леон Гаст

В возрасте 85 лет ушел из жизни американский режиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии «Оскар» 1997 года в категории «Лучший документальный фильм» Леон Гаст. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила коллега кинематографиста Мейра Блаунштайн на странице в Facebook.

«Он был великим режиссером, человеком, несущим совершенную радость, очень любимым и дорогим мне другом. Благодарна за все те вечера, что удалось с ним провести. Он много значил для всех нас», — написала она.

Гаст родился в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси в США, окончил Колумбийский университет. Он занимался кинематографией с конца 1960-х годов. Свой первый фильм режиссер снял в 1972 году, а последний — в 2015-м.

Как отмечает The Hollywood Reporter, документальная работа «Когда мы были королями» 1996 года получила специальное признание жюри на Sundance (национальный американский кинофестиваль независимого кино), «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» и приз Spirit Award. Кинолента рассказывает историю о бое между известными боксерами Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, который состоялся 1 октября 1975 года.

Также одной из знаменитых и недавних картин стала «Разбей его камеру» 2010 года, в ней рассказывается о первопроходце папарацци Роне Галелла. В Sundance Гаста назвали лучшим режиссером документального фильма.