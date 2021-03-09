Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Якутии

За неделю в Якутии выявлено почти 7,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость превышает эпидпорог на 18,4%.

Высокая заболеваемость отмечается среди возрастных групп от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на главного санитарного врача республики Маргариту Игнатьеву. Рост заболеваемости за неделю отмечен в Ленском, Мирнинском, Алданском, Анабарском, Намском, Оймяконском, Усть-Алданском, Усть-Янском, Хангаласском районах. В Якутске заболеваемость превысила эпидпорог на 14%.

По словам Инатьевой, для предотвращения роста заболеваемости в школах и детских садах необходимо провести дезинфекцию и проветривание помещений. Также в учреждениях рекомендуют ввести утренний фильтр и термометрию.

Неделей ранее сокращение заболеваемости ОРВИ было отмечено в Хабаровске. К медикам обратились около 3,6 тыс. человек.