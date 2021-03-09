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Экс-тренера «Спартака» Романцева выписали из больницы

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Бывшего тренера московского футбольного клуба «Спартак» Олега Романцева выписан из больницы. Об этом сообщили вторник, 9 марта, в медучреждении.

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«Его сегодня выписали», — цитирует представителя больницы агентство городских новостей «Москва».

2 марта Романцева госпитализировали в больницу № 51 в блок кардиореанимации в состоянии средней тяжести, передает НСН. Позже президент Союза ветеранов футбола Александр Мирзоян сообщил, что Романцева прооперировали и он чувствует себя нормально.

4 марта Романцев рассказал, что его перевели из реанимации в обычную палату. Он отметил профессионализм врачей и работу персонала больницы, а также рассказал, что в его палате установили телевизор и теперь он может смотреть футбол.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. Специалист вместе со «Спартаком» завоевал восемь чемпионских титулов. Кроме того, красно-белые под его руководством стали трехкратными обладателями Кубка России.

Романцев восемь раз признавался тренером года в России по версии Российского футбольного союза.

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