Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Греция намерена открыть границы для россиян с 14 мая
Мир
Принц Чарльз отказался комментировать интервью сына Гарри
Наука
На Камчатке побочному прорыву на вулкане Ключевской дали имя
Мир
В Германии назвали слишком дорогим для ЕС отказ от «Северного потока – 2»
Экономика
Расходы бюджета РФ на нацпроекты на начало марта составили 13,1% от плана
Мир
МИД КНР сделал представление британскому послу за «неподобающую статью»
Мир
СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене
Мир
Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети 10 марта
Политика
В Госдуме намерены обсудить с ПАСЕ тему цифрового суверенитета

Эксперт прокомментировала внедрение рассрочки на ЖКХ в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Механизм субсидий предпочтительнее системы рассрочек относительно оплаты услуг ЖКХ, поделилась своим мнением с «Известиями» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, во вторник, 9 марта.

Ранее в этот день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал профильные ведомства региона разработать систему рассрочки платежей за коммунальные услуги и не начислять штрафы жителям региона за несвоевременную оплату счетов за электроэнергию, пишет «Российская газета». Решение облегчить ежемесячный платеж жителей губернатор объяснил холодной зимой, из-за которой в домах выросло энергопотребление, а соответственно и платежи.

Вышли на цену: тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти
Утилизационный сбор на оборудование для добычи угля предлагают повысить в 2-4 раза

«Мы должны делать ставку на совершенствование такого механизма социальной защиты, как субсидии гражданам. Тем, кто имеет низкие доходы и не может оплачивать услуги ЖКХ. Механизм достаточно универсальный, он зависит от величины доходов семьи, размера оплаты. Это точечная поддержка», — сказала Разворотнева.

По ее словам, сейчас система субсидий работает недостаточно эффективно. Например, субсидии не выплачиваются людям, имеющим долги по оплате услуг ЖКХ.

«Получается замкнутый круг. Человек имеет долг, поэтому он не может получить субсидию, а раз он не может получить субсидию, долги растут», — сказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль».

Необходимо разрешить гражданам с долгами получать субсидии, полагает специалист. Из порядка 12% бедных семей в России субсидии получают чуть больше 5%, отметила эксперт. В итоге, деньги, которые выделяются на социальную защиту граждан, возвращаются в бюджеты.

При этом рассрочка за оплату услуг ЖКХ уже существует в Жилищном кодексе, однако условия ее предоставления никак не регламентированы, отметила Разовортнева.

«Условия, на которых эту рассрочку заключают предприятия – поставщики услуг и потребитель, подразумевают договорной процесс, а они могут не договориться. Мне кажется, что нужно четко прописать условия предоставления такой рассрочки», — заключила эксперт.

Ранее, 4 марта, эксперты порекомендовали жильцам экономить на жилищно-коммунальных затратах, отказавшись от мусоропровода. При этом специалисты напомнили, что мусоропроводы относятся к общему имуществу дома, поэтому отказаться от их использования можно на основании решения общего собрания собственников и только в отношении всего дома.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021