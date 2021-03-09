Эксперт прокомментировала внедрение рассрочки на ЖКХ в Подмосковье

Механизм субсидий предпочтительнее системы рассрочек относительно оплаты услуг ЖКХ, поделилась своим мнением с «Известиями» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, во вторник, 9 марта.

Ранее в этот день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал профильные ведомства региона разработать систему рассрочки платежей за коммунальные услуги и не начислять штрафы жителям региона за несвоевременную оплату счетов за электроэнергию, пишет «Российская газета». Решение облегчить ежемесячный платеж жителей губернатор объяснил холодной зимой, из-за которой в домах выросло энергопотребление, а соответственно и платежи.

«Мы должны делать ставку на совершенствование такого механизма социальной защиты, как субсидии гражданам. Тем, кто имеет низкие доходы и не может оплачивать услуги ЖКХ. Механизм достаточно универсальный, он зависит от величины доходов семьи, размера оплаты. Это точечная поддержка», — сказала Разворотнева.

По ее словам, сейчас система субсидий работает недостаточно эффективно. Например, субсидии не выплачиваются людям, имеющим долги по оплате услуг ЖКХ.

«Получается замкнутый круг. Человек имеет долг, поэтому он не может получить субсидию, а раз он не может получить субсидию, долги растут», — сказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль».

Необходимо разрешить гражданам с долгами получать субсидии, полагает специалист. Из порядка 12% бедных семей в России субсидии получают чуть больше 5%, отметила эксперт. В итоге, деньги, которые выделяются на социальную защиту граждан, возвращаются в бюджеты.

При этом рассрочка за оплату услуг ЖКХ уже существует в Жилищном кодексе, однако условия ее предоставления никак не регламентированы, отметила Разовортнева.

«Условия, на которых эту рассрочку заключают предприятия – поставщики услуг и потребитель, подразумевают договорной процесс, а они могут не договориться. Мне кажется, что нужно четко прописать условия предоставления такой рассрочки», — заключила эксперт.

Ранее, 4 марта, эксперты порекомендовали жильцам экономить на жилищно-коммунальных затратах, отказавшись от мусоропровода. При этом специалисты напомнили, что мусоропроводы относятся к общему имуществу дома, поэтому отказаться от их использования можно на основании решения общего собрания собственников и только в отношении всего дома.