Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае

В мае в странах Евросоюза могут появиться так называемые ковидные паспорта, подтверждающие, что их владелец привился от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

«Проект таких паспортов будет готов в Еврокомиссии к 17 марта. А их использование может начаться уже в мае», — сказал министр на пресс-конференции.

Петршичек подчеркнул, что необходимо «функциональное решение» для летних путешествий, передает RT.

Он уточнил, что вакцинный паспорт будет цифровым, в документе будут содержаться сведения о прививке и о тестах.

Глава ведомства отметил, что таким образом возник бы «инструмент, который способствовал бы путешествиям и служебным поездкам в рамках Евросоюза».

Днем ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС), однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее. Документ не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск».

Ранее 9 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о введении паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции пока вызывает скепсис у российских властей, пишет REGNUM.

В январе Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как уточнялось, сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

Как 1 марта рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. При создании электронного паспорта вакцинации будут соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных, заверила политик. 3 марта во Всемирной организации здравоохранения называли решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 преждевременным.