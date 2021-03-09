Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае
Мир
Умер известный режиссер документального кино Леон Гаст
Мир
Служебных собак применят в Польше для выявления больных COVID-19
Мир
Потребление газа в Евросоюзе к 2050 году может снизиться на 66–71%
Мир
Президент Италии сделал прививку от COVID-19
Наука
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта 137 автомобилей GLC-класса
Наука
Экипаж МКС не смог с первой попытки загерметизировать трещину
Общество
Москвичей предупредили о сильных морозах в регионе
Сюжет:

Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мае в странах Евросоюза могут появиться так называемые ковидные паспорта, подтверждающие, что их владелец привился от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

«Проект таких паспортов будет готов в Еврокомиссии к 17 марта. А их использование может начаться уже в мае», — сказал министр на пресс-конференции.

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

Петршичек подчеркнул, что необходимо «функциональное решение» для летних путешествий, передает RT.

Он уточнил, что вакцинный паспорт будет цифровым, в документе будут содержаться сведения о прививке и о тестах.

Глава ведомства отметил, что таким образом возник бы «инструмент, который способствовал бы путешествиям и служебным поездкам в рамках Евросоюза».

Днем ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС), однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее. Документ не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск».

Ранее 9 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о введении паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции пока вызывает скепсис у российских властей, пишет REGNUM.

В январе Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как уточнялось, сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

Как 1 марта рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. При создании электронного паспорта вакцинации будут соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных, заверила политик. 3 марта во Всемирной организации здравоохранения называли решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 преждевременным.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021