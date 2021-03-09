Tesla потеряла треть капитализации с начала февраля

С начала февраля потери Tesla достигли трети капитализации. Правда, в январе компания показала свой лучший результат. В начале года акции концерна стоили $900, сейчас — $563. Снижение вернуло Маска на 2-е место в списке богатейших людей мира, передает телеканал «Известия». В лидерах — вновь основатель Amazon Джефф Безос. Состояние бизнесмена агентство Blomberg оценило в $174 млрд.

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