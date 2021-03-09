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Два человека погибли в ДТП с двумя грузовиками в Башкирии

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В Уфимском районе Башкирии в результате столкновения легковушки и двух фур погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария произошла 9 марта на автодороге Самара–Уфа–Челябинск. По предварительной информации, столкнулись два грузовых автомобиля и легковой Mitsubishi Lancer. Как пишет «МедиаКорСеть», легковушка оказалась зажата между фурами.

В результате ДТП водитель Mitsubishi и его пассажир получили различные травмы, от которых скончались на месте.

Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и других служб.

Утром 9 марта под Бийском в Алтайском крае столкнулись легковушка и грузовик. В результате пострадали два человека.

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