Два человека погибли в ДТП с двумя грузовиками в Башкирии

В Уфимском районе Башкирии в результате столкновения легковушки и двух фур погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария произошла 9 марта на автодороге Самара–Уфа–Челябинск. По предварительной информации, столкнулись два грузовых автомобиля и легковой Mitsubishi Lancer. Как пишет «МедиаКорСеть», легковушка оказалась зажата между фурами.

В результате ДТП водитель Mitsubishi и его пассажир получили различные травмы, от которых скончались на месте.

Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и других служб.

Утром 9 марта под Бийском в Алтайском крае столкнулись легковушка и грузовик. В результате пострадали два человека.