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На Украине объяснили появление в стране британского штамма COVID-19

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Появление на Украине заболевших британским штаммом коронавируса связано с трудовой миграцией, развитой на западе страны. Такое мнение высказал во вторник, 9 марта, глава украинского минздрава Максим Степанов.

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Он напомнил, что несколько дней назад в стране зафиксировали два случая британского штамма в Ивано-Франковской области. Степанов отметил, что люди, у которых его диагностировали, привезли вирус из-за границы. Сейчас оба пациента госпитализированы.

«Этот штамм поражает большое количество людей, распространяется в три раза быстрее обычного коронавируса, также поражает ЦНС. У вируса другая клиническая картина. Симптоматика: тошнота, то есть поражение желудочно-кишечного тракта. У больных также наблюдается раздражение, панические атаки, слабость до такой степени, что человек не может даже сам поправить одеяло», — рассказал глава Минздрава «Стране.ua».

По его словам, Украина отправила образцы выявленной мутации в лаборатории Германии и Великобритании.

4 марта ведущий инфекционист минздрава Украины Ольга Голубовская сообщила, что в республике зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID-19. Она пояснила, что очаг был обнаружен в Ивано-Франковской области, которая находится в красной карантинной зоне.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер.

По состоянию на 9 марта на Украине общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 1 410 061, умерли 27 204 человека, выздоровели 1 199 229 человек.

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