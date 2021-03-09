Служебных собак применят в Польше для выявления больных COVID-19

Польские власти используют служебных собак для выявления носителей коронавирусной инфекции в аэропортах. Об этом 9 марта на своем сайте сообщил польский телеканал Tvp.

«Первые в Польше разыскные собаки вместе с проводниками начинают восьминедельный курс с целью научиться выявлять зараженных COVID-19 в аэропортах», — рассказали журналисты. Собак обучают определению больных под контролем ученых Вроцлавского университета.

Обучение ведется при помощи биоматериалов, взятых у больных и здоровых людей. Также используется материал привитых и вылечившихся от COVID-19.

Участниками первой группы собак стали лабрадоры и один кокер-спаниель.

В начале мая 2020 года кинологи и ветеринары на французском острове Корсика начали изучать вопрос о том, могут ли собаки служебных пород по запаху определять заразившихся коронавирусом людей, а их финские коллеги в конце месяца подтвердили эту гипотезу. Финляндия стала первой страной, использующей собак для выявления носителей коронавируса.