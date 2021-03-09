Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине

Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья и председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой». Об этом сообщается в Twitter вакцины во вторник, 9 марта.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в отчет ЕМА», — следует из заявления.

В сообщении также говорится, что ЕМА не допускало подобных комментариев ни о какой другой вакцине и такие заявления неуместны и подрывают доверие к экспертизам EMA.

Ранее в эфире австрийского телеканала ORF Криста Виртумер-Хохе, отвечая на вопрос о возможном экстренном одобрении вакцины от коронавируса «Спутник V» в Австрии, назвала эту перспективу «русской рулеткой».

При этом она «настоятельно не советовала» разрешать применение вакцины, указывая на «недостаточность данных о безопасности» препарата.

В начале февраля сообщалось, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Спустя несколько дней сообщалось, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по «Спутнику V».

21 февраля профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер назвал российскую вакцину «Спутник V» эффективной и надежной, как автомат Калашникова.

Российская вакцина «Спутник V», зарегистрированная российским Минздравом в августе 2020 года, занимает второе место среди вакцин против коронавирусной инфекции по числу одобривших государств.

«Спутник V» одобрен в 46 государствах с общим населением свыше 1,2 млрд человек, информировали в РФПИ. Согласно данным, опубликованным в авторитетном научном журнале Lancet, препарат показал высокую эффективность и безопасность.