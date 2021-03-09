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Ученые назвали способный понизить давление напиток

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Людям, страдающим повышенным артериальным давлением, следует употреблять томатный сок. Об этом сообщили сионские ученые из Токийского медицинского университета, сообщает издание Express.

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В эксперименте принял участие 481 доброволец, им предложили употреблять несоленый томатный сок, количество порции ограничено не было. При этом участники наблюдения вели дневники, в которых отмечали изменения в физическом состоянии.

В результате после сравнения показаний добровольцев выяснилось, что у большинства людей с предгипертонией или гипертонией давление упало в среднем на 3%.

По словам авторов исследования, томатный сок полезен благодаря содержанию натрия, однако максимальный эффект будет достигнут при употреблении без добавок.

Ранее в марте врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что многие россияне нарушают установленную норму употребления соли. Он предупредил, что ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять не более 5 г соли в сутки. Тем не менее в Европе и США средний житель потребляет около 10 г соли в сутки, а в России — 12 г.

Отклонения от нормы, по словам врача, грозят сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией.

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