В Петербурге задержана подозреваемая в избиении бабушки модель

Суд Санкт-Петербурга арестовал 25-летнюю модель, подозреваемую в избиении собственной бабушки. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, девушка, которая, предположительно, была пьяна, несколько раз ударила по голове 81-летнюю родственницу, а потом сама позвонила в больницу, заявив, что пенсионерка упала и повредила глаз.

Пострадавшую, которая оказалась профессором и доктором медицинских наук, доставили в больницу в тяжелом состоянии, где у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), уточняет РЕН ТВ.

Днем ранее у московского торгового центра XL подрались группа подростков и охранник. Во время массовой драки охранник ТЦ, расположенного на Дмитровском шоссе, ударил одного из подростков телефоном по голове.