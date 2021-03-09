В Москве обещают морозный туман и появление ледяных игл

11 марта в небе над Москвой появятся ледяные иглы. В столице выпадут твердые осадки в виде кристаллов. Также синоптики предупреждают о морозном тумане, сообщает телеканал «Известия». Температура в столице начнет падать в ночь на 10 марта. В городе температура опустится до –23 °С. В Подмосковье возможен мороз до –30 °С. Холодная погода сохранится до четверга.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.