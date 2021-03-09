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Трое детей погибли в утонувшей машине в Приморском крае

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Автомобиль с пассажирами провалился под лед на реке Суйфун в Приморском крае. Спасатели обнаружили тела троих детей на дне водоема.

По данным следствия, 8 марта супруги с детьми отправились из Уссурийска в Надеждинский район на рыбалку. Вечером взрослые перестали выходить на связь, из-за чего были организованы поиски. 9 марта на берегу устья реки Суйфун была замечена полынья, рядом с которой находилось тело женщины. При осмотре места происшествия на дне реки спасатели обнаружили тела детей 2006, 2013 и 2007 годов рождения. Об этом пишет Vostokmedia.

По предварительным данным, водитель решил сократить путь и выехал на автомобиле на лед. Машина ушла под воду вместе с пассажирами. Тело водителя не найдено.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, представители МЧС и правоохранительных органов.

5 марта сообщалось о провалившемся под лед 11-летнем мальчике в Брянске. Ребенка вытащили из воды очевидцы.

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