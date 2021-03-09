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Президент Италии сделал прививку от COVID-19

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Президент Италии Серджо Маттарелла сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 9 марта, пишет пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

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Процедура прошла в римском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. Прививку глава государства сделал в рамках кампании по вакцинации людей, родившихся в 1941 году и ранее. Итальянскому лидеру в июле исполнится 80 лет.

Как уточняет портал Quotidiano, итальянский лидер привился вакциной американской компании Moderna.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Производство вакцины должно начаться в июне 2021 года. Планируется произвести 10 млн доз препарата до конца 2021 года.

27 декабря в странах Евросоюза началась кампания по вакцинации от COVID-19.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 9 марта, в Италии выявлено 3 081 368 случаев заболевания COVID-19, из них 100 103 летальных исхода. С начала пандемии полностью выздоровели 2 508 732 человека.

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