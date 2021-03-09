Нарышкин указал на недовольство США политической ситуацией в Грузии

США недовольны политикой правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», которая отклоняется от безропотного выполнения требований Вашингтона. Об этом 9 марта заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию», — приводятся на сайте СВР слова Нарышкина.

По мнению главы службы, для наведения порядка в Грузии власти США намерены поддерживать оппозицию и оказывать меры по подрыву позиций «Грузинской мечты». Также Вашингтон хочет привлечь на сторону грузинской оппозиции европейские страны.

«США еще со времен [Михаила] Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процес­сами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции», — отметил Нарышкин.

Глава СВР выразил уверенность, что США своими действиями дают понять Грузии, что их дальнейшие отношения буду завесить от готовности Тбилиси следовать указаниям Вашингтона.

23 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после ареста депутата Ники Мелии, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны.

В тот же день в резиденции посла Евросоюза в Тбилиси Карла Харцеля прошла встреча с представителями оппозиции. В переговорах участвовал и посол США в Грузии Келли Дегнан. Дипломаты говорили о необходимости деэскалации ситуации.

За день до этого парламент Грузии утвердил состав нового кабмина во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта» премьером Гарибашвили и его правительственную программу.