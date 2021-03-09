Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае
Мир
Умер известный режиссер документального кино Леон Гаст
Мир
Служебных собак применят в Польше для выявления больных COVID-19
Мир
Потребление газа в Евросоюзе к 2050 году может снизиться на 66–71%
Мир
Президент Италии сделал прививку от COVID-19
Наука
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта 137 автомобилей GLC-класса
Наука
Экипаж МКС не смог с первой попытки загерметизировать трещину
Общество
Москвичей предупредили о сильных морозах в регионе

«Норникель» продолжит работы по остановке притока воды на аварийных рудниках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Норильский никель» продолжит работы по остановке притока воды на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». Об этом 9 марта говорится в сообщении на сайте компании.

Бремя рассчитаться: заплатит ли «Норникель» 146 млрд за ущерб экологии
Решение взыскать с компании эту сумму говорит о новой экологической ориентированности в судебной практике, считают эксперты

«Завершены работы по заполнению выработки твердеющей закладочной смесью. В течение ближайшей недели, когда закладочная смесь наберет необходимую прочность, поступление грунтовых вод из данной выработки будет полностью купировано путем перекрытия задвижек», — заявил старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Отмечается, что после завершения работ будет рассмотрен вопрос о сроках возобновления работы обоих рудников.

В пресс-службе подчеркнули, что Норильская обогатительная фабрика в настоящее время остановлена для проведения ремонта. Компания планирует восстановить цепочку переработки вкрапленной руды к 16 марта за счет модернизации схемы подачи и переработки. Одновременно на фабрике проходят проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита.

В начале марта «Норильский никель» рассчитывал на то, что к 9 марта удастся стабилизировать ситуацию на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский». О том, что компания частично приостановила работу двух рудников из-за подтопления, стало известно 24 февраля.

20 февраля произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике. Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения на площади 1 тыс. кв. м. Под завалами оказались восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Тела еще двоих рабочих обнаружили под завалами позднее.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021