«Норникель» продолжит работы по остановке притока воды на аварийных рудниках

«Норильский никель» продолжит работы по остановке притока воды на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». Об этом 9 марта говорится в сообщении на сайте компании.

«Завершены работы по заполнению выработки твердеющей закладочной смесью. В течение ближайшей недели, когда закладочная смесь наберет необходимую прочность, поступление грунтовых вод из данной выработки будет полностью купировано путем перекрытия задвижек», — заявил старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Отмечается, что после завершения работ будет рассмотрен вопрос о сроках возобновления работы обоих рудников.

В пресс-службе подчеркнули, что Норильская обогатительная фабрика в настоящее время остановлена для проведения ремонта. Компания планирует восстановить цепочку переработки вкрапленной руды к 16 марта за счет модернизации схемы подачи и переработки. Одновременно на фабрике проходят проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита.

В начале марта «Норильский никель» рассчитывал на то, что к 9 марта удастся стабилизировать ситуацию на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский». О том, что компания частично приостановила работу двух рудников из-за подтопления, стало известно 24 февраля.

20 февраля произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике. Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения на площади 1 тыс. кв. м. Под завалами оказались восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Тела еще двоих рабочих обнаружили под завалами позднее.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).