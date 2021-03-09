В Тверской области за пять лет переселили из аварийного жилья 8,5 тыс. человек

В Тверской области за прошедшие пять лет переселили из аварийного жилья 8,6 тыс. человек. Итоги адресной инвестиционной программы по переселению из аварийного жилья в 2020 году обсудили на заседании регионального правительства 9 марта.

В Верхневолжье программа по переселению была запущена в 2019 году. Она продолжила работу по сокращению аварийного жилого фонда, начатую в регионе еще в 2016-м, уточняют «Тверские известия».

На первом этапе программы, реализованном в 2019–2020 годы, в новое жилье переехали 403 человека. Это жители Твери, Торжка, Ржева, Осташковского и Вышневолоцкого городских округов, Торопецкого, Зубцовского, Конаковского и Бельского районов. Всего с 2016 года в регионе расселили 8631 человека.

До 1 сентября 2025 года предстоит переселить более 5 тыс. граждан, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Их общая площадь достигает 88,7 тыс. кв. м.

Общий объем программы финансирования с 2019 по 2025 год составляет 3,9 млрд рублей.

23 декабря президент России Владимир Путин призвал решить окончательно вопрос расселения людей из аварийного жилья. Глава государства подчеркнул, что эту позорную страницу надо закрывать, а людей вытаскивать из трущоб.