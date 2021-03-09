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Шеф-редактора Bild обвинили в неподобающем поведении по отношению к женщинам

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Шеф-редактора немецкого издания Bild Юлиана Райхельта обвинили в «неподобающем поведении» по отношению к женщинам. Об этом во вторник, 9 марта, пишет Der Spiegel.

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Как уточняется, в отношении мужчины организовали расследование после жалоб сотрудниц. Они утверждали, что шеф-редактор злоупотреблял служебными полномочиями и использовал рабочую иерархию в корыстных целях.

В статье пояснили, что против Райхельта могут быть выдвинуты обвинения в принуждении и психологическом давлении. Подробности и обстоятельства инцидента уточняет специальная комиссия.

В начале февраля в Японии разгорелся скандал после слов главы оргкомитета Олимпийских Игр Ёсиро Мори о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины считают необходимым высказываться и говорят очень долго. За такие высказывания функционера обвинили в сексизме, Мори покинул свой пост.

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