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Арктику очистят от лома черных металлов

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Север Республики Саха (Якутии) очистят от лома черных металлов. Работы по сбору и вывозу лома к местам переработки начнутся с Усть-Янского района, где скопилось уже 1,7 млн тонн лома.

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Как оценивают эксперты, объем металлолома в арктических районах республики достигает 5 млн т.

За проведение работ отвечает региональная компания «Ресурс-ЧМ», чей статус резидента Арктической зоны России подтвердила Корпорация развития Дальнего Востока. Планируемый годовой показатель вывоза лома — 200 тыс. т.

По словам генерального директора «Ресурс-ЧМ» Константина Ткаченко, реализация такого экологического проекта стала возможна благодаря федеральному закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ».

«Иначе было бы невозможно оптимизировать огромные затраты, связанные с чрезвычайно сложной логистикой», — отметил он.

«Генеральная уборка» Арктики является одним из приоритетов утвержденной указом резидента России Владимира Путина Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Также обеспечение экологической безопасности является одним из основных направлений государственной политики региона на период до 2024 года, утвержденных стратегическим указом главы Якутии от апреля 2020 года.

Одной из основных задач является ликвидация и консервация хвостохранилищ промышленных объектов, скоплений лома черных и цветных металлов.

В арктических районах Якутии сосредоточены места нанесенного экологического ущерба прошлых лет, в том числе гидротехнических сооружений хвостохранилищ ликвидированных горнодобывающих предприятий (Депутатского и Батагайского горно-обогатительных комбинатов, Куларской золото-извлекательной фабрики (ЗИФ). В федеральный проект «Чистая страна» на сегодня включено мероприятие по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ в Усть-Янском районе, которую планируется осуществить в 2021 году.

Как сообщалось ранее, Северный флот России проводит экологическую очистку Арктики уже на протяжении четырех лет. Металлолом собирают и спрессовывают в летнее время. Большая часть мусора — это 200-литровые бочки, в которых хранились горюче-смазочные материалы.

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