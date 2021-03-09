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Ростехнадзор назвал вероятные причины аварии на трубопроводе в Югре

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Авария на продуктопроводе «Сибуртюменьгаза» в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) могла произойти из-за дефектов соединений участков трубопровода, коррозии металла или внешних повреждений. Об этом во вторник, 9 марта, пишет пресс-служба Ростехнадзора.

«Руководствуясь опытом, накопленным Ростехнадзором, можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой», — говорится в сообщении.

Предположения ведомства будут проверены по итогам работы комиссии по техническому расследованию аварии Северо-Уральского управления Ростехнадзора. В состав комиссии вошли технические руководители и специалисты «Сибура», «Согаза», а также представители МЧС и Росприроднадзора.

«По состоянию на 9:00 (время московское) 9 марта 2021 г. остаточное давление на участке — 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечен, линейные краны закрыты», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для оценки возможного ущерба водным биологическим ресурсам Росрыболовство направило на место происшествия группу специалистов.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа также начала проверку по факту инцидента и оценит ущерб, нанесенный окружающей среде.

6 марта сообщалось, что на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием.

Пожар локализован, ведется утилизация остатков углеводородов. В результате инцидента пострадал один человек, получивший ожоги лица и шеи.

По данным АО «СибурТюменьГаз», ведется мониторинг силами предприятия в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. Компания заявила, что рисков для населения и окружающей среды нет.

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