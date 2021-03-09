Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Коми

В Сыктывдинском районе Коми произошел пожар в деревянном жилом доме. Погиб человек. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в ГУ МЧС по республике.

Информация о возгорании поступила в ведомство 8 марта в 18:45. Горел дом на улице Володарского в поселке Нювчим.

Во время тушения здания было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Площадь пожара составила 64 кв. м.

В ликвидации пожара были задействованы 11 человек и три единицы техники. Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

Ранее, 9 марта, стало известно, что в Омской области следователи возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли мать и двое ее детей. Фигурантом по нему проходит 23-летний глава семьи.