В семи регионах России появятся карбоновые полигоны

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о запуске нового большого научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает во вторник, 9 марта, пресс-служба Кремля.

«Карбоновые полигоны — это такие специальные территории и местности. Мы выделили семь пилотных регионов, причем взяли геостратегически разные регионы: и Калининградскую область, и Сахалинскую область, взяли Чеченскую Республику, взяли Краснодарский край, отдельно Свердловскую область, Новосибирскую и Тюменскую области», — подчеркнул министр.

Целью создания карбоновых полигонов, по его словам, является попытка разработать методику измерения потоков баланса основных парниковых газов, а именно того, как и где они выделяются и поглощаются. Речь идет о двуокиси углерода, метане, закиси азота и др.

По словам Фалькова, работа по созданию проекта опирается на силы российских академических институтов и передовых университетов. При этом в финансировании создания карбоновых полигонов участвуют частные инвесторы, в том числе компании «Газпром нефть», «СИБУР», «Синара» и др.

Кроме того, министр уверен, что работа на карбоновых полигонах будет интересна молодежи, поэтому там организуют возможность прохождения обучения и практики для студентов.

«Причем не только студенты по природопользованию и экологии, по биологии или почвоведению, но и не менее важно, что тема декарбонизации — это тема экономическая, поэтому юристы, правовое регулирование и экономисты», — подчеркнул он.

При этом Фальков заявил о планах создать десятки подобных полигонов по всей стране. При каждом из них будут созданы так называемые карбоновые фермы, которые, по прогнозам экспертов, к 2030 году превратятся в целую индустрию, где будут выращиваться леса для поглощения парниковых газов.

Путин в свою очередь согласился, что декарбонизация является важнейшим направлением деятельности не только в мире, но и в России. Однако он выразил надежду, чтобы это не использовалось для достижения каких-либо корыстных целей.

Президент также согласился с Фальковым, что в эту сферу необходимо привлекать не только ученых, но и практиков.

Глава государства напомнил, что недавно страны ЕС и США столкнулись с проблемой замерзания ветряных мельниц, для размораживания которых были применены такие энергетические источники, которые даже в некоторых местах запрещены для производства электроэнергии.

«Поэтому здесь очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать. Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭс, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы», — отметил глава государства.

Также в ходе встречи министр поблагодарил президента за то, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, и привел данные опроса ВЦИОМа о важности развития в стране науки и технологии. Согласно его словам, практически абсолютное большинство респондентов назвали это принципиально важным.

Фальков также сообщил российскому лидеру, что Минобрнауки, опираясь на национальные цели, разработало план, согласно которому каждый месяц текущего года стал тематизированным. Так, например, апрель назвали как «Освоение космоса», август — «Экология и климат», а сентябрь — «Генетика и качество жизни», подчеркнул министр.

Кроме того, глава ведомства привел результаты еще одного опроса, согласно которому престиж ученых в российском обществе вырос. При этом он указал на проблему отсутствия четкого определения в законодательстве понятия молодого ученого, а также закрепления этого статуса на правовом уровне.

«Поэтому мы провели консультации с коллегами в правительстве и в администрации президента и подготовили на ваше имя обращение. Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нем и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий», — сказал Фальков.

По его словам, если президент поддержит эту инициативу, то министерство постарается как можно быстрее внести в законодательство соответствующее понятие, чтобы сделать профессию ученых более престижной и помочь молодым специалистам.

Глава государства в свою очередь положительно оценил эту инициативу, подчеркнув, что государство действительно должно позаботиться об ученых всех поколений, но молодые исследователи, как отметил президент, нуждаются в особой поддержке.

О необходимости создания не менее 80 научных полигонов, предназначенных для расчетов способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы, Фальков заявлял в сентябре прошлого года.