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В России появится возможность оформления кредита на образование через Госуслуги

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Минобрнауки России прорабатывает возможность оформления кредита через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Это следует из доклада за 2020 год о реализации плана деятельности ведомства на период с 2019 по 2024 год.

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«В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки России, заемщика, банка и ООВО (образовательной организации высшего образования — Ред.), а также созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ», — говорится в документе, опубликованном 9 марта.

В конце августа 2020 года стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому студенты-платники смогут брать образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых. Ранее ставка превышала 8%.

Срок погашения кредита на образование тогда также вырос. Теперь после завершения указанного периода отдать обратно заём уже бывший студент может в течение 15 лет, а не 10, как было ранее.

22 января сообщалось, что около 31% россиян не согласны платить за высшее образование ни для себя, ни для своих детей. Это стало известно по результатам опроса банка «ФК Открытие». При этом в случае необходимости 62% участников исследования выразили готовность оплатить высшее образование.

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