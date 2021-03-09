Более 60 территорий благоустроят в Псковской области в 2021 году

В Псковской области в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 53 общественные территории и девять дворов. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В этом году планируется заключить 62 контракта на работы по благоустройству. На эти цели готовы выделить около 160 млн рублей.

Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В стадии доработки в регионе запущена платформа для голосования за объекты благоустройства. Само голосование стартует 26 апреля и продлится до 30 апреля.

Ранее в марте в Печорах Псковской области начался прием заявок на участие в электронном аукционе по благоустройству дворовых территорий на улице Мелиораторов. Проект должен включать укладку асфальта, замену чугунных люков на полимерные и установку бордюров.