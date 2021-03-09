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«ВКонтакте» обжалует штраф за неудаление запрещенного контента

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Администрация социальной сети «ВКонтакте» намерена обжаловать решение суда, который оштрафовал платформу за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «ВКонтакте» .

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Ранее в этот же день суд в Санкт-Петербурге оштрафовал соцсеть на 1,5 млн рублей в связи с несоблюдением требования Роскомнадзора удалить в течение суток материалы с призывами к участию в несанкционированных акциях.

В материалах протокола указано, что федеральная служба 22 января направила «ВКонтакте» уведомление о необходимости удаления в течение 24 часов информации с призывом к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Требование ведомства не было выполнено.

Также во вторник стало известно, что в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, не удаливших материалы, призывающие детей участвовать в незаконных акциях, было составлено 12 протоколов об административном нарушении. Компаниям грозят штрафы до 4 млн рублей.

25 февраля член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.

Призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube ведомство выявило еще 21 января. Представители компаний были вызваны на составление протоколов об административных правонарушениях.

3 февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

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