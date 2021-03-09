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Песков назвал главный критерий перевыборов губернаторов

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Ограничений в системе перевыборов губернаторов в России нет, важна эффективность их деятельности, сообщил 9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Единственное ограничение — это те самые критерии оценки эффективности работы. Вопросы — насколько эффективно идет работа и какие результаты. Если работа идет плохо и результаты плохие, то будешь ты выбираться, не будешь, тебя не выберут», — ответил представитель Кремля на вопрос, ждет ли выборную систему реформирование, в частности в ограничении сроков нахождения губернаторов на посту.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ульяновской области сообщил, что Сергей Морозов, возглавляющий регион с 2005 года, намерен участвовать в губернаторских выборах в 2021 году.

Как отметил сам Морозов, для реализации всех планов необходима воля жителей региона и поддержка федеральных властей.

Морозов является старейшим губернатором по времени пребывания главой региона. Очередные выборы главы Ульяновской области намечены на 19 сентября.

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось, что Государственный совет РФ совместно с главами регионов разработает показатели для оценки эффективности работы губернаторов.

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