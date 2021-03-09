В Кремле скептически отнеслись к идее введения паспортов вакцинации

Идея о введении паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции пока вызывает скепсис у российских властей. Об этом 9 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что введение паспортов вакцинации, или «зеленых сертификатов» — это еще один способ «оптимизации ковидной дипломатии».

«Что касается сертификатов, то вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас. Этот вопрос рассматривался. Вы знаете, что правительственный штаб не поддержал эту идею. Вместе с этим мы видим, что объединения и страны работают над такими квази-документами», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российские ведомства будут поддерживать контакт с зарубежными партнерами для решения подобных вопросов.

Днем ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС), однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее. Документ не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск».

В январе Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как уточнялось, сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

Как 1 марта рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. При создании электронного паспорта вакцинации будут соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных, заверила политик.

3 марта во Всемирной организации здравоохранения называли решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 преждевременным.