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Путин призвал к проведению политики декарбонизации без ущерба для России
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Путин призвал к проведению политики декарбонизации без ущерба для России

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым во вторник, 9 марта, отметил важность декарбонизации.

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«Безусловно, декарбонизация — важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», — заявил глава государства.

В декабре 2020 года несколько экспертов в разговоре с «Известиями» заявили, что производство и транспортировка водородной энергии имеют все шансы стать одной из самых перспективных сфер сотрудничества между Россией и Евросоюзом на фоне курса на декарбонизацию.

В конце октября 2020 года правительство продлило программу поддержки «зеленой» энергетики в России до 2035 года.

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