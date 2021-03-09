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Песков прокомментировал идею об уголовном наказании за фейки о росте цен

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам инициативу ввести уголовную ответственность за фейки, провоцирующие рост цен на продукты питания.

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Представитель Кремля отметил, что каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно, «здесь трудно обобщать».

«Не знаком с этой инициативой, слышал о ней, читал в СМИ. Но, что именно предлагается, как предлагается это квалифицировать и отличать фейк от нефейка, этогол я не знаю. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет», — сказал Песков во вторник, 9 марта.

В целом, по словам пресс-секретаря главы государства, ситуацию, связанную с ценообразованием, удается держать под контролем.

Ранее в этот же день стало известно, что в России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания. Как выяснили «Известия», законопроект разработан депутатом Госдумы от «Единой России» Анатолием Выборным.

Так, предлагается предусмотреть штраф для физических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Как объяснил депутат, спекулянты и недобросовестные торговцы нередко сеют панику, размещая фейки с целью создать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимают на него цены, объясняя подорожание сумасшедшим спросом.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе 2021-го президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

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