В Кремле назвали абсурдными обвинения в дезинформации о вакцинах США

Заявления Соединенных Штатов о том, что российские онлайн-платформы распространяли дезинформацию о западных вакцинах от коронавируса являются абсурдными и не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 марта.

«Мы очень сожалением, что кто-то воспринимает такие заявления всерьез», — сказал он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что в Кремле не понимают причин таких заявлений. При этом там и дальше намерены «терпеливо и последовательно разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом».

По его словам, в мире идет широкая дискуссия по поводу применения вакцин — в научных, околонаучных, псевдонаучных и политических кругах.

«Наша вакцина на ежедневной основе подвергается какой-то критике, иногда с попыткой претендовать на объективность, иногда без попытки претендовать на объективность, просто огульная критика», — добавил представитель Кремля.

Ранее в этот же день представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что глобальный центр по взаимодействию при Госдепе идентифицировал четыре российские онлайн-платформы, которые якобы под руководством российских разведывательных служб распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных американским медицинским регулятором.

За день до этого The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что спецслужбы России якобы развернули кампанию, дискредитирующую вакцины Pfizer и другие западные препараты с помощью СМИ. В публикации речь идет о New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside, которые базируются за пределами США и принадлежат иностранцам. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, а также ставят под сомнение их эффективность и безопасность.

Песков 8 марта заявил, что информация газеты о причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран является ложной.