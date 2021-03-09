Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Под Бийском в Алтайском крае в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадали два человека. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 9 марта на улице Шишкова. По предварительным данным, 30-летний водитель фуры Ford двигался в направлении трассы Р-256, когда не уступил дорогу легковушке Kia Spectra, за рулем которой находился мужчина 2000 года рождения, пишет altapress.ru.

Водитель Kia и его 26-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Оба госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

8 марта в Алексеевском районе Татарстана автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовым фургоном Ford. Легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина, расплющило. Автоледи и один из ее сыновей скончались на месте. Второй мальчик госпитализирован.