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Россия поможет Асаду в лечении от COVID-19 в случае обращения

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Президент России Владимир Путин оперативно рассмотрит запрос сирийского лидера Башара Асада и его супруги об оказании им помощи в лечении от COVID-19, если таковой поступит, выразил уверенность пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 марта.

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Представителю Кремля задали вопрос, обращался ли Асад с соответствующей просьбой. По словам Пескова, ему неизвестно, как проходит лечение сирийского лидера и его супруги.

«Я уверен, что российские специалисты наработали огромный опыт в деле лечения ковида. Я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин весьма оперативно их рассмотрит», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ также выразил надежду, что Асад и его жена перенесут коронавирусную инфекцию в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет.

О том, что у Асада и его жены Асмы выявили коронавирус, стало известно днем ранее. Как отмечалось, супруги находятся в хорошем, стабильном состоянии.

22 февраля сообщалось, что Сирия зарегистрировала и разрешила применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории республики.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

«Спутник V» входит в тройку препаратов от коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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