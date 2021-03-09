В Кремле назвали беспочвенными опасения США об активности РФ в космосе

Россия — мирная страна, которая выступает за сотрудничество в космосе. Такое заявление 9 марта сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обеспокоенность США возможностями России в этой сфере.

Представитель Кремля отметил, что не знает, связано ли заявление американского генерала с днем рождения космонавта Юрия Гагарина.

«Но само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов, это совершенно беспочвенные опасения. Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество, мы ценим сотрудничество российско-американское в космосе», — заявил Песков.

Ранее в этот день командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности, которыми располагают Россия и Китай в космическом пространстве, вызывают опасения у Вашингтона.

По его словам, Пекин и Москва помимо прочего располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. Так, РФ, по его мнению, ранее применяла спутник, якобы созданный для уничтожения спутников США на орбите.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в свою очередь подчеркнул, что Россия — развитая космическая держава, но совсем не агрессивная. Парламентарий также добавил, что новая администрация президента США Джо Байдена увеличивает военный бюджет с целью расширить горизонты угрозы до комического пространства. Кроме того, депутат заявил, что Россия расширяет свой оборонный потенциал, а НАТО делает ставку на наступательное вооружение.

20 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил мнение, что при Байдене не стоит ждать улучшения в сфере космического сотрудничества в отношениях между Москвой и Вашингтоном.