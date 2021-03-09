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Основатель Zoom подарил более трети своих акций на сумму $6 млрд

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Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань передал около 40% собственных акций компании в качестве подарка на общую сумму примерно $6 млрд. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные, которые были поданы сервисом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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По информации издания, Эрик Юань передал около 18 млн акций компании двум реципиентам (по 9 млн каждому) от двух трастовых фондов, чьими доверительными собственниками и являются основатель Zoom и его жена. При этом имена получателей не указаны.

Согласно данным InsiderScore, до трансакций Эрик Юань был самым крупным акционером компании с 15% долей в Zoom и 40% голосов, а подаренный пакет акций составил примерно 6% акционерного капитала сервиса.

В июне 2020 года сообщалось, что рыночная капитализация сервиса конференц-связи Zoom в ходе торгов впервые превысила $50 млрд. По их итогам цена акций компании выросла на 9,74% и составила $179,48. При этой цене бумаг рыночная стоимость компании составила $50,61 млрд.

Также подчеркивалось, что за 2020 год капитализация Zoom выросла более чем на $30 млрд. По мнению инвесторов, рост популярности сервиса в условиях ограничений из-за коронавируса приведет к длительному росту доходов компании.

В апреле российский эксперт предупредил, что приложение Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров. В открытый доступ уже попало множество личных и корпоративных сессий, отметил он.

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